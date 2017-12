L'application de livraison Epicery noue un partenariat stratégique avec Monoprix

Les clients de la start-up Epicery, dont l'application permet de se faire livrer ses courses faites auprès des commerçants de quartier, peuvent désormais compléter leurs achats de produits frais avec une sélection de produits bio provenant de Naturalia et d'articles d'épicerie de Monoprix. Réciproquement, les clients de Monoprix ayant commandé un panier sur monoprix.fr seront invités à compléter leurs courses avec des produits frais des artisans de leur quartier, partenaires d'Epicery. Une collaboration permise par un accord signé jeudi 7 décembre par Epicery et Monoprix. En parallèle, l'enseigne prend part au capital de la start-up en tant qu'actionnaire minoritaire à l'occasion d'une deuxième levée de fonds auprès des actionnaires historiques d'Epicery.

Epicery digitalise l'offre des commerçants et leur fournit une tablette pour gérer leur stock de produits et recevoir des commandes. Les clients créent leur panier de course en commandant chez un ou plusieurs commerçants, depuis un PC ou leur mobile et payent en ligne. Chaque commerçant prépare la commande qu'un coursier passe récupérer pour la livrer chez le client dans le créneau prédéfini.



Le partenariat permettra à Epicery de déployer courant 2018 son offre au niveau national en s'appuyant sur les magasins Monoprix présents dans environ 250 villes en France. Monoprix, qui assure déjà 2,3 millions de livraisons à domicile par an, partagera avec Epicery son expertise des process logistiques dans les villes.