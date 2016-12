La boutique en ligne Roland-Garros fait peau neuve

Intitulée " Boutique officielle de Roland-Garros ", le nouvel e-shop offre à présent une ergonomie et une navigation optimisées, ainsi que des fiches produits plus complètes.

Afin d'améliorer l'expérience client, le site s'adapte au profil des internautes en leur présentant automatiquement les produits les plus pertinents, selon leur parcours de navigation. Parallèlement, un moteur de recherche plus performant permet de mieux cibler les besoins des visiteurs. Pour faciliter leur choix, les produits sont mis en valeur, sur fond blanc mais également portés par des mannequins.

Cette boutique virtuelle, disponible en version française et anglaise, propose à la vente les collections textiles mais aussi des accessoires et des goodies emblématiques du tournoi parisien pour tous les publics : femmes, hommes et enfants. L'élégance et le savoir-faire français sont également à l'honneur à travers la gamme cuir offrant une sélection de sacs et bagagerie. Si la boutique fait évidemment la part belle aux produits de la griffe Roland-Garros, les licenciés de la marque, tels que Adidas, Babolat, Carré Blanc, Lacoste et Swatch, apparaissent également.

L'activité e-commerce de la griffe, confiée jusqu'ici à un prestataire étranger, a été internalisée. Celle-ci est désormais pilotée depuis Paris et sa logistique a été confiée à un spécialiste. Le lancement de cet e-shop constitue ainsi la première étape d'une nouvelle stratégie e-commerce menée par la Fédération Française de Tennis, qui accompagne le nouveau positionnement digital de la marque Roland-Garros.

Alors que le site est déjà implanté aux États-Unis, au Japon et au Royaume-Uni, la marque Roland-Garros a pour ambition de se développer à l'international afin de conquérir de nouveaux marchés. Celle-ci souhaite séduire une clientèle étrangère haut de gamme passionnée par l'univers de Roland-Garros et la " French Touch ", en valorisant la diversité de son offre et en proposant une sélection de produits intemporels.