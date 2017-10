Le chiffre d'affaires d'Ikea en croissance de 3,8%

Pour l'exercice 2017 (1er septembre 2016 - 31 août 2017), le Groupe Ikea enregistre un chiffre d'affaires total des ventes de commerce au détail de 34,1 milliards d'euros (32,9 milliards d'euros en FY16²), une hausse de 3,8%.

Le Groupe possède et exploite plus de 355 magasins dans 29 pays. Au cours de cette année fiscale, les 149 000 collaborateurs du Groupe ont accueilli 817 millions de visites en magasin et plus de 2,1 milliards de visites sur IKEA.com.

"Nous allons nous appuyer sur notre solide situation financière pour investir et répondre encore plus aux besoins de nos clients. J'ai passé mon premier mois en tant que p-dg de l'entreprise à visiter nos magasins dans plusieurs pays afin de me rapprocher et d'apprendre de nos collaborateurs et de nos clients", déclare Jesper Brodin, président-directeur général du Groupe depuis le 1er septembre dernier.

Améliorer la relation client



Au cours de l'année dernière, Ikea a continué d'améliorer son offre client avec de nouveaux formats de magasins, des délais de livraison plus courts et l'amélioration de ses solutions de distribution. La récente acquisition par le Groupe de TaskRabbit, une plateforme de service à la demande, fournissant des services plus souples et plus accessibles aux clients, illustre cette dynamique.

"Dans une ère où la distribution ne cesse d'évoluer, nous nous efforçons d'améliorer le quotidien de nos clients. Nous souhaitons partager nos connaissances approfondies sur la manière dont vivent les gens et être une source d'inspiration quant à la façon dont l'ameublement et l'aménagement peuvent améliorer la vie à la maison. Cette année, nous mettons l'accent sur le salon et avons amélioré nos espaces dédiés dans l'ensemble de nos magasins. Nous disposons désormais d'un plus vaste assortiment de produits et de solutions intelligentes d'ameublement", ajoute Jesper Brodin.