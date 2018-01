JD.com lance l'enseigne connectée 7Fresh

L'e-commerçant chinois JD.com s'appuie sur la faiblesse de l'expérience proposée par les supermarchés chinois pour lancer 7Fresh, une enseigne distribuant fruits et légumes frais, fleurs, viande importée, poisson et plats cuisinés sur place. Les points de vente constituent un complément à l'offre on line de l'ex-pure player. 7Fresh se positionne sur le segment premium et possède notamment, des "miroirs magiques": ces dispositifs détectent qu'un consommateur s'empare d'un article et affichent sur un écran une série d'informations nutritionnelles et concernant la provenance.



Les magasins proposeront prochainement des chariots intelligents capables de suivre les clients dans les allées. L'enseigne accepte les paiements mobiles va l'application 7Fresh couplée à une technologie de reconnaissance faciale. La livraison des produits à domicile est également proposée en 30 minutes. Enfin, les magasins abriteront un restaurant pour les consommateurs désireux de déjeuner sur place.



Le site JD.com propose des produits frais depuis 2012. En 2016, crée le département JD Fresh et compte 2000 partenaires.