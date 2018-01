L'enseigne Bréal inaugure un nouveau concept de shopping 'La Villa'

Comme pour l'enseigne Morgan et "L'Appartement" appartenant au même groupe, Le Groupe Beaumanoir vient d'inaugurer un nouveau concept de magasin pour sa marque Bréal. "La Villa Bréal", située au coeur de Paris, au 5 rue de Chevalier Saint George dans le 8e arrondissement, propose sur 120 m² une expérience shopping singulière. Dans ce nouveau lieu, les clientes retrouvent la collection Bréal et profitent d'un point de vente, entre le showroom et l'appartement, créé et imaginé pour elles. "Elles peuvent ainsi nouer une véritable relation de proximité avec l'ensemble de l'équipe sur place", explique l'enseigne dans son communiqué. Le magasin est accessible sur rendez-vous.

Un lieu intimiste pour des conseils personnalisés



"La Villa Bréal est un lieu inédit qui répond à un véritable souhait de nos clientes parisiennes qui voulaient bien plus qu'une boutique : un véritable lieu de vie intimiste où elles se sentiraient comme chez elles, avec des conseils personnalisés et l'accessibilité de toute l'offre Bréal. Aussi, nous avons co-construit ce projet avec elles pour proposer une expérience shopping singulière qui met à l'honneur l'écoute et la proximité client", déclare Laurence Planchenault, directrice commerciale Bréal.

La création de ce nouvel espace au coeur de Paris offre un moment privilégié aux clientes, avec quatre univers différents. Bréal propose une véritable expertise autour du pantalon pièce iconique de la marque. Un salon est spécialement conçu pour le bien-être des clientes, leur permettant de se détendre d'échanger et de partager avec les équipes, ou entre clientes.



Un espace de vie est également mis à disposition des clientes pour profiter d'une pause autour d'un café ou le temps du déjeuner. Celui-ci permet de vivre des évènements avec la marque, notamment lors d'ateliers de co-création de produits, de défilés de collections, d'expositions ou encore lors de rencontres avec des professionnels de la marque. Un salon d'essayage conçu avant tout pour le confort des clientes et de leurs proches. Cet espace peut être privatisé. Enfin, un studio photo est également présent.