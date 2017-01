L'extension .radio fait son apparition

Les radios ont désormais leur extension dédiée. L'Union européenne de radio-télévision (UER) a ainsi annoncé, dimanche 29 janvier au Salon de la radio, à Paris, le calendrier de mise en vente de l'extension ".radio", au prix indicatif de 200 euros. Seuls les acteurs du secteur y auront accès, soit les 60000 radios hertziennes et les 60000 webradios présentes dans le monde. Un conseil consultatif composé d'une dizaine d'organisations de diffusion déterminera l'ordre de priorité pour accéder à l'achat: "La règle de priorité suivante s'applique: d'abord les radios hertziennes puis les autres, unions, diffuseurs, webradios et professionnels de la radio", précise Alain Artero, responsable de l'extension .radio à l'UER.



Les demandes de noms de domaine doivent être effectuées sur le site nic.radio. En février et mars, l'UER sélectionnera 80 pionniers (radios hertziennes, webradios, radios amateurs et associatives), lesquels doivent en faire la demande et s'engager à mener des actions de communication en faveur du .radio. Durant les mois de mai et juin, toutes les radios hertziennes pourront ensuite déposer un dossier. Le lancement à proprement parler interviendra en septembre, période à laquelle tous les acteurs pourront effectuer leur demande auprès de l'UER ou des vendeurs de noms de domaine.