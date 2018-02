Le groupe Casino organise un premier hackathon sur le thème de la blockchain

Le groupe Casino souhaite être l'un des premiers distributeurs français à exploiter le potentiel de la blockchain, notamment en ce qui concerne la traçabilité des produits de la fabrication à l'achat, la fiabilité de l'ensemble des transactions et l'expérience d'achat des consommateurs avec l'évolution des programmes de fidélité.

Ainsi, l'enseigne lance un hackathon dédié à la blockchain, notamment dans l'optique de faire émerger des idées nouvelles qui permettraient d'améliorer son organisation au niveau logistique. Pendant trois jours, du 16 au 18 février, développeurs, marketeurs, designers et spécialistes de la blockchain sont invités à concourir en équipe à l'École 42. Les deux projets qui auront le plus convaincu le jury recevront des dotations de 5000€ et 3000€. Le groupe Casino accompagnera la mise en place des meilleurs projets si ceux-ci présentent une valeur réelle pour ses clients et ses collaborateurs.