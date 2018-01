Le groupe l'Occitane investit dans l'hyperpersonnalisation

Salesforce, leader du CRM, annonce que le Groupe L'OCCITANE, spécialisé dans la conception et la commercialisation à l'échelle mondiale de produits cosmétiques et de bien-être naturels, s'appuiera désormais sur Salesforce Commerce Cloud pour proposer des expériences d'achat hautement personnalisées et accélérer sa croissance.

Le groupe L'OCCITANE a choisi de remplacer son système d'e-commerce développé en interne pour profiter des capacités de prise en charge linguistique, de devises, et de sites multiples de Commerce Cloud. La société pourra ainsi accélérer ses processus d'innovation et étendre plus rapidement sa présence en ligne dans le monde entier. La nouvelle plateforme offrira également l'opportunité de proposer une expérience commerciale unifiée sur tous les canaux et quel que soit l'appareil utilisé.

" L'innovation technologique crée des expériences d'achat plus connectées et personnalisées au profit des consommateurs. Mais pour répondre à, ou dépasser les attentes de ces derniers, les enseignes ont besoin d'une plateforme unifiée. Avec le déploiement de Commerce Cloud, le Groupe L'OCCITANE sera en mesure de se développer et d'innover encore plus rapidement, et pourra continuer à adapter son offre de commerce en ligne en fonction des tendances des marchés locaux. Les consommateurs du monde entier bénéficieront ainsi d'expériences d'achat exceptionnelles et taillées sur mesure ", déclare Jeff Barnett, CEO de Salesforce Commerce Cloud. "