Le ministère des Finances choisit Trainline for Business pour ses déplacements en train

Trainline, spécialisé dans la vente de billets de train et de bus en Europe, annonce la signature d'un contrat de quatre ans avec le Ministère des Finances à compter du 1er janvier 2018. Celui-ci a pour objectif la gestion des déplacements en train des agents sur le territoire national et dans les pays européens via la solution Trainline for Business.

Audrey Detrie, Country Manager France, déclare: " Nous avons pour ambition d'apporter aux administrations un outil technologique innovant et de démocratiser son usage. Notre solution leur permet non seulement de maîtriser leurs coûts mais également d'être en phase avec le programme de transformation du service public qui a pour objectif d'offrir aux agents du secteur public un environnement de travail modernisé. Les agents du ministère des Finances ont désormais à portée de main une solution efficace, ergonomique et optimisée pour réserver et acheter leurs billets de train dans le cadre de leurs déplacements professionnels en France et en Europe."

Les termes de l'accord concernent les 130000 agents des directions DGFiP (direction générale des Finances publiques), Insee et DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) qui se déplacent vers les grandes métropoles françaises mais aussi en Europe au travers entre autres des trains SNCF, Eurostar, Thalys et Lyria.



Trainline for Business propose des solutions de réservation de billets de train et de bus à environ 20000 entreprises et administrations d'envergure, mais aussi à des PMEs, des associations caritatives ou encore des professionnels de la distribution tels que les agences de voyages.