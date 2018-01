[#NRF 2018] Amazon, meilleure progression au sein du top 10 des retailers

Il s'agit de l'une des annonces les plus attendues du Retail's Big Show de New York. Le top 250 des retailers, établi par le cabinet Deloitte, fait apparaître de profonds changement dans l'univers de la distribution. La 21e édition de ce classement fait apparaître un top 5 inchangé par rapport à l'année dernière. Walmart conserve la première position avec un chiffre d'affaires de 485873 millions de dollars, suivi de Costco, loin derrière (118719 millions de dollars), Kroger, de l'Allemand Schwarz Group (propriétaire de Lidl et Metro, notamment) et l'enseigne pharmaceutique Walgreens. La surprise provient d'Amazon, dont la progression (+ 4 places) le place au seuil du top 5.







La combinaison d'une croissance organique forte, d'acquisitions et de la volatilité du taux de change explique le classement des cinq derniers acteurs du top10, lesquels représentent désormais 30,7% du chiffre d'affaires du top 250 (contre 30,4% l'an dernier).



Les 50 premiers acteurs en termes de croissance



Parmi les acteurs les plus dynamiques apparaissent deux groupes chinois, Vipshop holdings Unlimited (propriétaire de china mobile et des centres commerciaux Jingdong Mall) et l'ex-pure player JD.com, lequel multiplie les annonces et intègre un nombre croissant de marques françaises sur sa plateforme. Si, côté américain, Amazon fait également son apparition dans les 50 acteurs les plus en croissance, les Français Hermès et LVMH arrivent respectivement en 34e et 44e position de ce classement.



Voir la liste complète ici.



Aucun français parmi les nouveaux entrants

Si Intersport intègre le classement de justesse, à la 250e place, seuls deux marchands européens figurent parmi les nouveaux entrants, tous deux allemands. Zalando arrive ainsi à la 227e place.





Plus globalement, au sein du retail, quatre tendances stratégiques se dessinent: la construction d'écosystèmes digitaux ultra-performants, le rattrapage du temps perdu concernant le lien entre commerce physique et digital, la création d'expériences adaptées en magasin et la réinvention du retail grâce aux nouvelles technologies.



Une analyse des statistiques au sein des acteurs observés par Deloitte fait apparaître une croissance de 4,8% pour le secteur entre les années fiscales 2012 et 2017 (années fiscales 2011 à 2016), pour un total de 4,4 billiards de dollars de chiffre d'affaires en 2017. Le chiffre d'affaires minimum pour apparaître dans le classement s'élève à 3,6 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires moyen atteint 17,6 milliards de dollars. Concernant l'activité internationale, les acteurs officient dans dix pays en moyenne et retirent une moyenne de 22,5% de leur chiffre d'affaires des ventes hors de leurs frontières d'origine.

Une croissance de plus en plus difficile



Enfin, la mise en parallèle des résultats 2017 (année fiscale 2016) et 2007 (année fiscale 2006) faut apparaître une véritable difficulté pour aller chercher de la croissance. Ainsi, le taux de croissance moyen des 250 acteurs en 2006 s'élevait à 9,1%, soit presque deux fois plus qu'aujourd'hui.



Deloitte met également en parallèle le top 10 des retailers 2001 et 2016 et fait apparaître le déclin de Carrefour, passé de la deuxième à la dixième position. Walmart, pour sa part, a su conserver sa place de leader durant les 20 dernières années. Seuls quatre acteurs du top 10 ont su s'y maintenir. Là encore, la croissance d'Amazon apparaît spectaculaire: la firme américaine parvient à se hisser de la 157e à la 6e place en l'espace de 15 ans.







Méthodologie:

La 21e édition de l'étude Global Powers of Retail, puvliée par Deloitte, identifie les 250 retailers les plus importants dans le monde en termes de chiffre d'affaires, à partir des données publiques disponibles pour l'année fiscale 2016 (laquelle se termine en juin 2017). L'enquête analyse les performances des retailers en fonction de leurs zones d'implantation et des catégories de produits vendus. Le classement analyse également les 50 retailers dont la croissance est la plus soutenue et les nouveaux entrants.

Retrouver le rapport complet ici.