[#NRF 2018] Les consommateurs aisés se tournent davantage vers les retailers discount

Les consommateurs aisés, ceux qui gagnent plus de 100000$ annuels, connaissent une véritable mutation de leurs habitudes en matière de shopping. Ils se fient désormais aux disrupteurs du retail, en d'autres termes, l'intelligence artificielle, Amazon et le mobile pour comparer les prix. Voici le principal enseignement d'une enquête menée par l'éditeur First Insight au mois de décembre 2017. Ainsi, 42% de ces shoppers achètent fréquemment auprès de retailers discount, contre seulement 27% dont la préférence va aux e-marchands plus chers. De même, 36% indiquent acheter davantage de produits en promotion.



Les consommateurs aisés, nouveaux adeptes d'Amazon



Par ailleurs, les trois quarts des consommateurs aisés vérifient si le produit qu'ils recherche est présent sur Amazon.com avant toute autre source. Une habitude moins répandue chez l'ensemble des shoppers (60% seulement). La moitié de cette cible affirme avoir ressenti une hausse des prix dans les points de vente physiques, et 46% ont également constaté cette hausse en ligne. À noter, si six consommateurs aisés sur dix déclarent avoir commandé davantage sur Amazon au cours de l'année écoulée, 80% refusent de payer pour une livraison en deux jours.



Les nouvelles technologies, à l'instar des assistants vocaux Alexa et Google Home, séduisent cette cible à fort pouvoir d'achat. 40% possèdent un appareil de ce type, soit presque le double par rapport à l'ensemble de la population interrogée. Les consommateurs les utilisent en priorité pour comparer les prix.



Cependant, si les promotions sur le Web attirent les consommateurs aisés, il n'en va pas de même pour les points de vente physique. Ainsi, seuls 10% estiment important de trouver des promotions, jugeant les prix de toute façon plus élevés par ce biais.



Méthodologie

L'étude a été menée par First Insight sur un échantillon ciblé 1000 répondants aux États-Unis, durant le mois de décembre 2017.