NRF2018 Ingenico présente ses 4 innovations dans le retail

Le paiement embarqué dans des véhicules autonomes



De retour du CES de Las Vegas qui s'est tenu du 9 au 12 janvier, Ingenico a présenté son écran connecté à l'intérieur des Autonom Cabs, des taxis indépendants, en partenariat avec la start-up Navya, pionnier et spécialiste des véhicules autonomes.



Ces premiers "robots taxis du marché" peuvent proposer des services embarqués dont le paiement est effectué via l'écran. "Nous nous intéressons aux tendances sociétales et nous voulons anticiper au mieux les besoins des consommateurs et répondre à leur besoin d'immédiateté. La voiture va devenir l'un des cinq canaux de vente d'ici 2020, à côté des écrans publicitaires, des chatbots, de la maison et des individus", souligne Michel Léger, vice-président exécutif Innovation chez Ingenico Group.

Déjà active dans le secteur des paiements pour l'internet des objets, la division innovation d'Ingenico Group produit depuis 2015 des écrans connectés brevetés, capables d'accepter les paiements sans contact. Navya a choisi d'équiper ses taxis autonomes d'écrans Ingenico dotés de lecteurs NFC, afin de proposer différents services, comme le covoiturage, les contenus géolocalisés, le click and collect ou les bons de réduction.

L'encaissement directement sur le robot Pepper



Le robot Pepper de SoftBank Robotics connu pour ses usages dans l'accueil sur les points de vente, assister les vendeurs ou encore récolter des leads a une nouvelle fonctionnalité : l'encaissement directement sur sa tablette pour offrir une expérience sans faille tout au long du parcours d'achat. La solution inclut également de la reconnaissance faciale.

Ingenico indique de nombreux retailers présents au Big Retail's Show semblent très intéressés par cette nouvelle fonctionnalité.







Les services ajoutés lors du paiement



Ingenico propose avec la solution de paiement de Google, Google Android, et Apple Pay la possibilité d'ajouter des éléments de fidélité comme des coupons de réduction directement dans la transition de paiement, des "Value Added Services".



Des "Instant App" à ses écrans connectés

Ingenico ajoute des Instant App sur ses écrans connectés (Think&Go) afin que le consommateur puisse obtenir plus de contenus sans avoir à télécharger d'application. Au lieu d'installer une application, le client peut ainsi la streamer.