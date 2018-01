NRF2018 Rendez-vous le 14 janvier !

La grande messe du retail, le Retail's Big Show ouvrira ses portes à New York du dimanche 14 au mardi 16 janvier. À cette occasion, les rédactions d'E-Commerce Magazine et de Marketing Magazine seront sur place pour vous livrer les temps forts de cet événement phare du retail. Plus de 35 000 visiteurs, 18 000 retailers, 3 500 sociétés et 95 pays sont ainsi attendus.

Décryptage des dernières tendances du retail



Parmi les conférences les plus attendues, les dirigeants de Walmart, CVS Health et Tommy Hilfiger aborderont les dernières tendances, innovations et stratégies de transformation à l'ère du numérique. "L'industrie du commerce de détail traverse une période de transformation, et c'est le thème que vous allez entendre de tous nos conférenciers au salon de cette année, a déclaré Cristina Ceresoli, vice-présidente senior de la stratégie retail chez NRF. Ce sont de solides leaders de l'industrie avec une expertise et des idées qui inspireront, défieront et encourageront les autres à améliorer leurs marques par le biais du service client, de la technologie et en adoptant constamment le changement entraîné par le consommateur."

Martin Barthel, responsable de la stratégie globale pour le commerce de détail et le commerce électronique sur Facebook, a été annoncé ainsi qu'Arianna Huffington, fondatrice de The Huffington Post et fondatrice et PDG de Thrive Global; Marne Levine, chef de l'exploitation chez Instagram.



Cette année, le laboratoire d'innovation à la NRF mettra l'accent sur les technologies qui transforment la vente au détail avec la venue de start-up du monde entier spécialisées dans la réalité virtuelle/réalité augmentée, le deep learning ou la robotique. La French Tech sera également présente avec 12 jeunes pousses.

Nous vous ferons également découvrir les meilleurs concepts stores de la "Big Apple" et leurs dispositifs digitaux in store et on line, les dernières tendances qui se dégagent dans le retail américain mais aussi les nouveautés technologiques des grands acteurs du retail...t cela est à suivre sur les sites d'Ecommercemag.fr et Emarketing.fr mais aussi sur les réseaux sociaux!