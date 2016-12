Noël: quelles stratégies omnicanales pour les commerçant américains?

Les ventes en magasin demeurent relativement stables et Amazon trop concurrentiel en ligne. Ainsi, c'est vers les services de pick-up que se tournent les commerçants américains pour dynamiser ces deux canaux. Selon les chiffres de l'analyste californien Multichannel Merchant, 44,4% d'entre eux vont mettre en place un service click and collect pour les fêtes cette année. Ils n'étaient que 21,2% l'an passé et avaient rencontré de nombreux problèmes, selon eMarketer. Les commerçants avaient sous-estimé l'attrait de cette pratique auprès des consommateurs. L'analyste pointe notamment du doigt des dérapages dans la supply chain: certains clients n'étaient pas informés que leurs produits étaient prêts et au contraire, d'autres venaient récupérer des achats indisponibles.

Pour y remédier, les commerçants misent sur l'embauche de plus de saisonniers et une augmentation des stocks en magasin. L'importance accordée à la taille de l'espace de récupération des colis, ainsi que son emplacement dans un endroit stratégique à même de susciter des achats complémentaires, sont évoqués.



Ceux qui auront passé un mauvais Noël sont aussi ciblés: 61,1% des commerçants vont procéder à des échanges en magasin, y compris pour les objets commandés en ligne, contre seulement 18,2% en 2015. Enfin, 41,7 % permettent désormais d'acheter en ligne et d'être livré depuis le magasin, ce qui n'était possible que chez 13,6% des magasins l'an passé.

Pour aller plus loin: Le commerce unifié, nouveau Graal des retailers