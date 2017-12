[Nomination] Alexandre Viros devient président de Oui.sncf

Alexandre Viros, ancien directeur du marketing et du e-commerce chez Fnac Darty et 39 ans, est promu à la tête du premier site e-commerce de France Voyages-Sncf.com, prochainement baptisé Oui.sncf. Il succède ainsi à Franck Gervais, devenu directeur général de HotelServices Europe du Groupe AccorHotels.

Après avoir travaillé durant quatre ans comme consultant au bureau parisien du Boston Consulting Group, Alexandre Viros rejoint le Groupe Fnac en 2008 comme chef de projet. En 2010, il est promu directeur Musique et audio, avant de prendre la tête de la filiale de billetterie du Groupe, France Billet. En 2016, il devient directeur marketing et e-commerce de la Fnac, et du groupe Fnac Darty en juin 2017.