Nouveau logo et nouvelles ambitions pour BlaBlaCar

BlaBlaCar dévoile un nouveau logo et sa nouvelle ambition sur la longue distance. Le nouveau logo d'abord. Il change de code typographique. "Les deux "B" du nouveau logo de BlaBlaCar se rejoignent, comme le font deux personnes qui décident de partager leur trajet. Ils symbolisent les points de départ et d'arrivée mais aussi les guillemets d'une conversation, autant celle qui a lieu dans la voiture que celle que les covoitureurs ont avec leurs proches une fois arrivés à destination", explique l'entreprise. En parallèle de ce changement d'identité, la plateforme partage sa nouvelle ambition : offrir à toutes les villes, toutes les périphéries et tous les villages, l'accès à un réseau de mobilité dont seules les grandes agglomérations profitent actuellement.



Historiquement, pour développer l'usage du covoiturage, BlaBlaCar encourageait ses membres à se retrouver dans des endroits centraux. A mesure que la communauté s'est développée, la granularité des trajets s'est multipliée : en France, on recense par exemple plus de 38 000 points de départ différents les week-ends de forte activité."BlaBlaCar souhaite désormais capitaliser sur la taille de sa communauté pour bâtir un réseau de mobilité encore plus fin, précis et intelligent", souligne l'entreprise.



Un nouvel algorithme de recherche de trajets

Un nouveau moteur de recherche vient d'être développé et sera progressivement lancé ces prochains mois. Les passagers indiqueront désormais leurs adresses précises de départ et d'arrivée, "une première dans le secteur du déplacement longue distance", souligne l'entreprise. Concrètement, le nouvel algorithme de BlaBlaCar proposera automatiquement des points de rendez-vous possibles sur la route des conducteurs, alors qu'auparavant seuls les trajets entrés manuellement par le conducteur étaient proposés. Des millions de nouveaux lieux de rendez-vous et de dépose vont en effet se créer. L'objectif de BlaBlaCar est de transformer chaque route en une potentielle ligne de transport.



"Quand nous avons lancé BlaBlaCar, nous avions fait le choix d'une marque accompagnée de messages fonctionnels qui permettaient de comprendre ce qu'était le covoiturage et d'encourager son adoption. Mais nous avons parcouru beaucoup de chemin en 10 ans ! Aujourd'hui, notre communauté compte 60 millions de membres et nous souhaitons exprimer par la marque l'énergie positive que BlaBlaCar représente : un moyen de nous rapprocher les uns les autres, et des lieux qui nous sont chers ", conclut Frédéric Mazzella, Président-Fondateur de BlaBlaCar.