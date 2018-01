Nouveau programme de fidélité pour La Redoute

Après le rachat prochain de La Redoute par Les Galeries Lafayette, l'e-marchand fait évoluer son programme de fidélité "La Redoute et Moi" ce mois-ci en proposant de nouveaux avantages commerciaux. Ce sont les clients eux-mêmes qui ont choisi le nom de ce nouveau programme de fidélité, qui propose dans un premier temps un ensemble d'avantages commerciaux. À terme, l'ambition de " La Redoute et Moi " sera de déployer progressivement un large bouquet de privilèges et d'attentions, pour contribuer à "faire de La Redoute la plateforme lifestyle préférée des familles".

Livraison gratuite et illimitée



L'entreprise, qui réalise 91% de son chiffre d'affaires sur le web, compte 10 millions de clients, dont 90% de femmes et correspond, via Facebook avec plus de 3 millions de fans. Pour remercier les clients fidèles, le programme " La Redoute & Moi " propose toute l'année -10% de remise supplémentaire sur la mode, applicable sur tous les articles vendus et expédiés par La Redoute, y compris les marques externes et les prix rouges. Il est également cumulable, à certaines conditions, avec un autre code promotionnel. La cotisation est de 15 euros par an. Pour bénéficier de l'offre, le client n'a pas de code à saisir, il suffit qu'il s'identifie ou bien qu'il souscrive s'il n'est pas encore membre.

L'adhésion donne également accès à la livraison gratuite en illimité sur la mode et la maison, sur tous les articles vendus et expédiés par La Redoute. Cette offre est valable pour les petits articles et les articles volumineux, même à domicile. "Au-delà des avantages commerciaux, ce sont des privilèges et des attentions que nous allons inclure dans ce programme. Nous avons plein d'idées ! Lancement des nouvelles collections, ouverture de nouveaux magasins, nouveaux services personnalisés ... À chaque opportunité, nos fidèles clients seront conviés de manière privilégiée", explique Amélie Poisson, directrice marketing client et marque.