Le premier magasin Amazon Go ouvre enfin à Seattle

Présenté par Amazon fin 2016, le concept de magasin automatisé fait son apparition à Seattle, avec près d'un an de retard sur la date initialement prévue. De petite taille (170m2 environ), la première supérette ne possède pas de caisses. Les clients sont simplement invités à scanner leur smartphone lors de leur entrée en magasin; des caméras repèrent ensuite les articles qu'ils déposent dans leur panier et les facturent sans qu'il soit besoin de scanner les produits. Les produits reposés en rayon sont décomptés. Le consommateur reçoit ensuite sa facture en ligne.



À l'entrée, des bornes comparables à des tourniquets de métro laissent le passage aux seuls clients munis de l'application Amazon Go. Si aucun employé n'est présent en caisse, le personnel a pour fonction de replacer les produits mal reposés et de régler les éventuels bugs.

Une offre de repas préparés localement ou sur place



Pour l'heure, la boutique propose uniquement des produits alimentaires (plats préparés et snacks), réalisés dans un réseau de boulangeries et de cuisines locales. Le point de vente propose notamment du chocolat produit dans la région et du fromage artisanal. Des paniers-repas (ensemble d'ingrédients destinés à cuisiner un repas en 30 minutes) sont également disponibles. Certains plats sont préparés sur place. L'offre se rapproche de celle de l'enseigne Whole Foods, récemment acquise.



Le retard d'Amazon dans l'ouverture de la supérette provient d'un ensemble de dysfonctionnements. Les caméras peinaient à distinguer les personnes de même gabarit et les articles replacés au mauvais endroit créaient des erreurs.



Une solution au vol? Nick Wingfield, correspondant pour le New York Times, s'est rendu sur place et a tenté, avec l'accord de l'enseigne, de tromper les caméras en déposant son sac sur un pack de yaourts pour le récupérer discrètement. À la sortie, les desserts apparaissaient sur sa facture.