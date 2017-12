Le site Voyages-sncf.com change de nom et devient Oui.sncf

Dix-sept ans après sa création, Voyages-sncf.com, le premier site du e-commerce français, se réinvente en devenant Oui.sncf, avec la suppression du ".com". Ce mercredi 6 décembre, Guillaume Pepy, président de SNCF, Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF et Julien Nicolas, directeur France de Oui.sncf, ont dévoilé le nouveau site marchand qui a pour ambition de devenir la référence relationnelle du voyage pour les Français.



"C'est la phase finale d'élaboration d'un projet de groupe, souligne Guillaume Pepy. Le fil conducteur de la SNCF est de faciliter la mobilité quotidienne et longue distance des voyageurs."

Une refonte inédite d'un site e-commerce



"La refonte de Voyages-sncf.com en Oui.sncf est inédite par son ampleur dans l'e-commerce, indique Julien Nicolas, directeur France de Oui.sncf. Cela a été un travail titanesque et nous sommes appuyés sur notre expertise afin de pouvoir remonter très vite en termes de référencement." Toute l'entreprise -développeurs, data scientists, équipes marketing, etc.- a participé pendant huit mois au développement de Oui.sncf, à la sécurisation de la bascule et à l'accompagnement des clients.

Cette transformation a nécessité la création de 550 users stories (récits utilisateurs) pour décrire les nouvelles fonctionnalités et la modification de plus de 500 000 pages dont 20 000 en profondeur. "Il n'y a eu aucune interruption de service lors du basculement du site entre 3h et 4h du matin ce mercredi 6 décembre. Notre taux d'indisponibilité est de 99,97%", souligne Guillaume Pepy.



Les clients ont été associés à toutes les étapes du développement de cette nouvelle expérience et de ces nouveaux services grâce à des ateliers virtuels sur la plateforme digitale Oui Talk, et plus de 4 000 personnes ont visité l'espace éphémère Oui Work à Paris dédié à la co-construction de Oui.sncf.

Le site marchand propose également de nouveaux services pour ses 14 millions de visiteurs uniques par mois, pour leur apporter plus de simplicité dans le choix des offres, un accompagnement plus personnalisé et plus de suggestions de voyages.

Un nouveau service d'"Alerte Petits Prix"



Avec 33 millions de trajets différents proposés, Oui.sncf veut permettre à ses clients d'accéder avec plus de simplicité aux offres les plus pertinentes et aux meilleurs prix an lançant ce mercredi 6 décembre l'Alerte Petits Prix.



Les clients de Oui.sncf indiquent quelle destination les intéresse, quel jour et à quel prix ; dès que ce prix est disponible, il leur est adressé par mail ou via une notification sur leur téléphone ; il leur suffit alors de cliquer pour réserver.

Un service client online disponible 24/24 et 7/7 et le lancement de "Oui bot"



Pour accompagner avant, pendant et après leur voyage les clients, Oui.sncf élargit les horaires de son service client, avec une prise en charge téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et Oui.sncf, qui a déjà expérimenté le bot sur Facebook Messenger, a intégré un robot conversationnel directement sur la page d'accueil du site. Le bot permet de réaliser directement en langage naturel une recherche et de réserver.

La SNCF veut faire voyager 15 millions de clients supplémentaires d'ici 2020, en passant de 100 à 115 millions de voyageurs en France. Le président de la SNCF a par ailleurs annoncé une "croissance forte à deux chiffres" cette année, avec 9 millions de voyageurs supplémentaires à fin octobre 2017.