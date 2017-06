1 / 7

"Avec ce nouveau concept, nous avons voulu mettre en scène la star de nos magasins: la lunette. Cascade lumineuse de lunettes et écrans où défilent les derniers spots ont vocation à inciter le client à entrer dans le flagship", décrit Frédéric Poux, p-dg d'Afflelou.

Le magasin du Forum des Halles (176 m2 de superficie) est le premier établissement de l'enseigne (qui compte 727 unités Alain Afflelou, dont 69 succursales) à adopter ce nouveau concept. Son but: fournir un parcours client optimal et proposer une expérience digitale enrichie, dans un cadre plus convivial et plus premium. L'idée derrière étant d'accompagner le plus possible les clients et de créer un lien affectif entre la marque et la clientèle, pour fidéliser et accroître la fréquentation de ses boutiques.