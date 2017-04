1 / 6

Devenu leader de la découverte de produits de beauté personnalisée et après avoir conquis 200 000 abonnées dans l'Hexagone, l'ancien pureplayer se tourne aujourd'hui vers le magasin physique. "En France, 95% des achats en cosmétique se font en magasin, le digital ne représente que 5% du marché même si sa croissance augmente de 20% chaque année, souligne Quentin Reygrobellet, DG France de la marque. Nous voulons offrir par le biais du magasin une expérience physique complémentaire à nos clientes notamment pour celles qui sont moins axées sur le digital. Nous visons la "beauty majority" soit 80% des femmes ." Le secteur des cosmétiques se chiffrait à 13 milliards d'euros en France, l'an dernier.



Situé au 17 rue Montmartre, dans le premier arrondissement parisien, le point de vente -ouvert du lundi au samedi- s'étend sur 200m2 et s'organise en trois espaces distincts. "Avec 25% de nos abonnées situées en Ile-de-France, le choix de Paris et à proximité de la station Châtelet, un lieu central, se justifiait", explique Quentin Reygrobellet. Le marché français représente son deuxième plus gros chiffre d'affaires après les États-Unis. "Nous voulons devenir l'un des revendeurs des cosmétiques les plus importants au monde."