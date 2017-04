1 / 6

C'est en 1972 que les magasins But entrent officiellement dans la vie du consom­mateur français. Enseigne historique, But concentre son activité sur trois principaux marchés : l'ameublement et la décoration, l'électroménager et l'image et le son. Avec près de 300 points de vente répartis sur l'ensemble du territoire, l'enseigne représentait, en 2015, plus de 13 % de parts de marché du meuble, derrière Ikea et Conforama.



Mais But est également un acteur majeur de l'e-commerce, et les différentes stratégies déployées ces dernières années en font une référence en matière d'omnicanalité. " Notre stratégie globale repose sur deux points-clés. Le premier consiste à penser le Web et le digital comme des outils de développement des ventes en magasin. Le second à développer un e-commerce rentable ", confie Thierry Lernon directeur général e-commerce, CRM, cross canal & chief digital officer chez But International.