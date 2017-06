1 / 7

Cdiscount veut créer le buzz autour des six semaines de soldes. D'où sa décision de faire appel à JCDecaux Live pour orchestrer une opération événementielle à Paris, Lyon et Marseille. L'idée: positionner un bouton sur les abribus pour qu'ils déclenchent l'émission de bons d'achats à faire valoir sur le site le premier jour des soldes. Dès la première démarque, les internautes pourront bénéficier d'offres allant jusqu'à -95 % sur plus de 3 millions de produits sur Cdiscount.com.



L'e-marchand joue aussi la carte de l'humour pour faire le buzz autour de l'événement, avec le #jepeuxpasjaisoldes, diffusé sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, il lance un concours, avec à la clé 1000 euros à dépenser pendant la périodes de démarque. Une idée qui colle bien avec son slogan "vous êtes plus riche que vous ne croyez"!