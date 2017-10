1 / 6

Derrière les portes discrètes d'une maison au 21 rue de Clichy, la maison Sonos accueille pour la deuxième année ses invités, prospects, clients de marques partenaires ou de revendeurs, employés d'enseignes spécialisées en formation ou simplement entreprises qui souhaitent organiser des événements autour de la musique en présence d'artistes ou de chefs culinaires. Sur plus d'une centaine de mètres carrés, chambres, salons et cuisines sont équipés des produits de la marque qui vante ainsi leur design et leur capacité multi-room : propre à chaque pièce ou identique dans l'ensemble de la maison, l'ambiance musicale et l'ensemble des enceintes se pilotent à partir d'un simple smartphone.