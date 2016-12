1 / 13

La grand-messe du retail, qui s'est tenue à New York du 17 au 20 janvier, a mis en exergue un commerce unifié, qui mixe comme jamais online et offline. Parmi les innovations présentées qui témoignent de cette évolution : panier d'achats unique pour le magasin physique et son pendant "online", paiement en espèces proposé pour le "click and collect", primes pour les vendeurs sur les achats effectués, sur tablettes, en magasin, cabines d'essayage dotées d'un équipement de réalité virtuelle.

