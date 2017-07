1 / 4

Contrairement à bon nombre de rivaux, comme Deliver.ee, Cubyn s'occupe de la logistique du premier kilomètre et non du dernier. Son crédo : " you sit, we ship ". " L'idée étant de faciliter la vie de notre client au quotidien, en lui permettant de commander un coursier "à la Uber", qui collecterait les objets, les emballerait soigneusement et les expédierait à sa place", décrit Damien Eggenspieler, head of operations EMEA. Le tout pour 1 euro.

Un business qui a séduit notamment Price Minister avec lequel la start-up a noué un partenariat, de manière à proposer ses services aux 5000 e-commerçants qui vendent leurs produits sur la marketplace. De plus, Cubyn monte actuellement des POC avec certains d'entre eux, afin d'améliorer leur qualité de service, pour que leur note augmente sur la market place.

Cette toute jeune pousse créée en 2014, couvre pour le moment le périmètre Paris Ile-de-France, qui concentre une grosse partie des expéditions réalisées en France. Elle compte déjà 200 clients et réalise 20% de croissance tous les mois. Basée à Paris 10ème, elle dirige une équipe d'une vingtaine de collaborateurs et dispose d'un entrepôt de 600 m2.

D'ici la fin de l'année, Cubyn compte s'implanter à Londres et courant 2018, elle vise deux autres villes, Lyon et Strasbourg. Pour orchestrer ce développement, une seconde levée de fonds est en train d'être finalisée.