La part de temps passée en ligne dédiée au visionnage de vidéos va augmenter progressivement, obligeant les annonceurs, les éditeurs et les sociétés de médias à se réorganiser et se concentrer davantage sur la vidéo. Aujourd'hui, les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram et Snapchat, privilégient la vidéo et sont à la recherche de contenu de qualité premium. L'augmentation de la consommation de vidéo entrainera une augmentation du nombre de publicités ce qui entraînera une nouvelle bataille pour les annonceurs programmatiques et leurs partenaires.