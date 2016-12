1 / 9

Tout est parti de cette première boutique créée en 1992, Les Salons du Palais Royal, Galerie de Valois à Paris. Serge Lutens, ex-directeur artistique de Shiseido et créateur de la marque éponyme propose ici toute une sélection de parfums très haut de gamme (70 références au total) qui ont inspiré une nouvelle génération de parfumeurs tels que By Kilian, Le Labo ou Frédéric Malle... L'endroit est retiré, sous les arcades, presque secret, confidentiel. On est loin des codes marketés de la parfumerie grand public. "Jusqu'à présent, le lieu se suffisait à lui-même: les amateurs de haute parfumerie venaient régulièrement, prenant plaisir à flâner par ailleurs tout autour de Palais Royal, explique Olivier Tholliez, directeur marketing international. Mais depuis quelque temps, le secteur devenait moins fréquenté, tant par les Touristes que par les Parisiens. D'où l'idée de proposer une nouvelle expérience digitale à l'utilisateur pour l'inciter à venir en boutique".