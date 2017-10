1 / 5

La start-up Reps AI est une très jeune pousse israélienne créée en janvier 2017 par Boaz Omanuti, son p-dg actuel, également cofondateur de la start-up Askrround. Il s'est associé avec Shachar Grembek, son CTO, un développeur logiciel avec une expérience en création d'entreprise puisqu'il est aussi p-dg et fondateur de Roshumbo Games, un studio de production de jeux vidéo multijoueurs.



Le modèle économique de Reps AI est tourné vers le secteur B to B. Le logiciel propose une expérience client sur-mesure et optimale sur les plateformes d'e-commerce, le tout de manière automatisée. L'idée est de traiter efficacement les tickets clients et d'offrir une réponse évaluée en fonction du contexte par le moteur d'intelligence artificielle. L'entreprise est basée à Tel Aviv et développe son logiciel avec une équipe encore très restreinte. Elle formule la promesse d'améliorer de 30 % la rapidité de traitement des tickets clients et d'augmenter la qualité des réponses automatiques dès les premières utilisations.

==> Reps AI est une solution multicanale.

==> La solution a reçu une récompense à l'occasion de VivaTechnology 2017.

==> Reps AI analyse l'historique des réponses précédentes pour s'améliorer.