Installé au 7 rue Bachaumont dans le 2e arrondissement parisien, à proximité du centre commercial des Halles, ce pop up store de 185 m2 ouvre ce vendredi 25 novembre 2016 jusqu'au dimanche 4 décembre. Kiabi veut développer sa présence dans la capitale. L'enseigne compte un seul point de vente actuellement : d'ici 2021, 50 nouvelles implantations sont prévues sur le territoire dont une grande majorité en Île de France et dans les grandes villes. Ce plan d'ouvertures s'accompagne dune campagne de recrutement de 1 000 collaborateurs.



Ce point de vente éphémère s'inscrit au coeur d'un dispositif marketing sur Paris comme au Forum des Halles avec la machine à tweet (pour chaque tweet, une surprise est offerte aux visiteurs), un important affichage publicitaire dans le métro parisien et dans les abris de bus, etc. "Nous voulons conquérir les Parisiens passionnés de mode et les inviter à redécouvrir la marque. Nous proposons dans ce pop up store les collections du moment dans les différents univers -femme, homme et enfants - inspirées des tendances du moment et créées par notre cabinet de stylistes internes ", explique Benoît Latron, directeur marketing de Kiabi. "Notre volonté est de devenir une marque mode et tendance mais toujours accessible au plus grand monde. Nous avons un travail de communication à faire dessus", poursuit-il.



Kiabi compte près de 4 millions de fans sur les réseaux sociaux.