Les consommateurs britanniques recevront pour la première fois la visite du poids lourd Amazon Treasure Truck à Londres et Manchester. Ce pop-up store mobile visitera les deux villes plusieurs fois avec une nouvelle promotion portant sur un stock limité de produits présent dans le véhicule. Les habitants sont invités à s'inscrire pour recevoir une alerte à chaque passage et le contenu de l'offre. Les consommateurs réalisent leurs achats via l'application Amazon et prennent rendez-vous pour venir retirer leur commande. Le Treasure Truck organisera également des rencontres avec des célébrités, des jeux et des concours. La première apparition du camion date de février dernier, à Seattle et s'est, depuis, étendue à 24 villes.



À lire sur Retail Gazette UK.