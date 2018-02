1 / 11

32% des employés du retail déclarent ne jamais recevoir de formation, soit plus que dans n'importe quel autre secteur, selon une enquête menée par Axonify, spécialisé dans l'e-learning. 45% des collaborateurs sont formés en ligne ou via une combinaison de cours en classe et de sessions en ligne. 11% se contentent de cours physiques. en parallèle, 8 employés sur dix indiquent qu'il est important pour eux de recevoir une formation régulière afin de ne pas oublier leurs acquis.



