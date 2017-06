1 / 11

Lastminute.com lance un nouveau partenariat avec le service d'écoute de musique en ligne Spotify afin d'explorer les liens de cause à effet entre musique et voyage. Dans le cadre de ce projet, les deux marques produiront une série de contenus offrant aux consommateurs de nouvelles façons d'apprécier et de découvrir de la musique en fonction de la destination choisie. À travers ce partenariat, qui se déroulera d'avril à décembre 2017, les deux marques interagiront avec les 43 millions d'utilisateurs uniques de lastminute.com group et les 100 millions d'utilisateurs actifs de Spotify.

Lastminute.com group et Spotify produiront des cartes musicales et des playlists interactives, avec notamment des hauts lieux musicaux regroupant de la musique de 10 villes différentes. Les deux sociétés travailleront également avec six artistes internationaux à la production de podcasts offrant un regard d'expert sur les villes et les scènes de musique locales préférées de ces artistes.