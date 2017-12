1 / 6

Le marché du marketing d'influence en Chine prend de plus en plus d'ampleur et se structure en conséquence avec de nouvelles offres de services. Une tendance à suivre est l'éclosion rapide des influenceurs-créateurs qui lancent leurs marques et boutiques notamment sur Taobao, la marketplace d'Alibaba. C'est dans le secteur de la mode qu'ils viennent de réaliser des performances significatives lors du dernier 11.11.

Les marques mobilisent également leurs influenceurs pour célébrer les événements commerciaux occidentaux- ce fut le cas de Kaola.com, un site très connu en Chine qui vend des produits de marques étrangères et appartient au géant chinois NetEase, lors du dernier Black Friday.