Les pure players qui ouvrent des boutiques l'ont bien compris : ils livrent leurs clients directement à domicile, car a-t-on encore envie de s'embarrasser de sacs après un achat en boutique ? La clientèle de Bonobos, essentiellement masculine, profite du déjeuner pour venir faire ses achats dans un Guideshop, sachant qu'il est possible de se faire livrer le soir même à domicile et éviter ainsi de rentrer au bureau les bras chargés de sacs de marques.

Et Nordstrom vient d'annoncer l'ouverture d'un Nordstrom Local à West Hollywood : une boutique petit format, sans stocks mais doté de huit cabines d'essayage et proposant la livraison le jour même. Le magasin servira aussi de lieu de retrait pour les commandes en ligne, et réceptionnera les retours.

L'avantage de posséder rapidement ses articles, tout en s'évitant d'avoir à les porter, est une demande qui monte. À mettre en parallèle avec le souhait de recevoir très rapidement ses articles achetés en ligne. Temando a mené l'enquête : 80% des personnes interrogées aux États-Unis veulent pouvoir être livrées le même jour, et, pour 61% d'entre elles, dans les une à trois heures après avoir placé une commande. "Être pressé est une vraie tendance", se réjouit Daphné Carmeli, CEO de Deliv, entreprise de livraison qui livre le jour même, présente dans 1 400 villes américaines.