1 / 12

En 2023, les utilisateurs interagiront 65 fois par jour en moyenne avec leur smartphone, comparativement à 50 fois en 2017. La fréquence d'utilisation des smartphones augmente donc, mais de plus en plus d'individus se posent la question de leur consommation excessive. Ils s'inquiètent de la nuisance de leur smartphone lors de certaines activités comme la conduite, la marche, les discussions, le sommeil et le temps passé avec la famille et les amis. 45% des adultes et 65% des 18-24 ans estiment ainsi qu'ils interagissent trop avec leur téléphone, et plus de la moitié tentent d'en diminuer leur utilisation.