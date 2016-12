1 / 9

- Description du service de livraison Amazon Prime Now et de ses développements à venir



Le service Amazon Prime Now, lancé en juin 2016, propose aux membres du programme Amazon Premium la livraison en 1 heure (pour 5,90 euros) ou en 2 heures gratuitement, à Paris et dans 21 communes de la petite couronne, avec un minimum d'achat de 20 euros. Via l'application mobile Prime Now, disponible sur smartphones et tablettes, il est possible de commander parmi 23000 produits environ.



Amazon indique que l'entreprise ne souhaite pas commenter les développements futurs de Prime Now.

Amazon établit des partenariats avec des plusieurs marques françaises: depuis le 26 octobre 2016, le service Prime Now intègre trois nouvelles boutiques - Bio c' Bon (produits biologiques), Fauchon (épicerie de luxe) et Lavinia (vins et spiritueux), livrables en une ou deux heures. Via ces partenariats, une sélection élargie de produits (avec 5000 références supplémentaires) est dorénavant disponible sur l'application Amazon Prime Now, incluant fruits et légumes frais, viande, vins et spiritueux, épicerie fine.

- Délais de livraison

La livraison en une heure coûte 5,90 € et la livraison en 2h est gratuite. La livraison est effectuée 7 jours sur 7, de 8h00 à 22h00. Pour Noël, Prime Now élargit ses horaires de livraison jusqu'à minuit - il est donc possible pour les fêtes de passer commande jusqu'à 21h45 et être livré le soir-même.

Grâce aux 31 centres de distribution Amazon en Europe, les clients du site Amazon.fr pourront se faire livrer jusqu'au 24 décembre. En commandant sur l'application Prime Now le 24 décembre jusqu'à 21h45, les membres du programme Amazon Premium pourront être livrés gratuitement en 2 heures, ou en 1 heure pour 5,90€, à Paris et dans ses environs.

Amazon.fr propose des options de livraison à la carte, en soirée, le lendemain..., ainsi que 20000 points-relais.



- Avez-vous recours à un prestataire pour la livraison Prime Now, si oui, lequel ?

Amazon Prime Now travaille avec deux prestataires de livraison dans Paris: Star's Service et Top Chrono.