Gémo place le client au coeur de son dispositif de commerce connecté. En se repositionnant sur le digital, l'enseigne veut assurer une "fluidité omnicanale zéro défaut", selon les mots de son CEO, Hubert Aubry. Le point de vente de Chambray-lès-Tours a été déplacé au sein d'une zone commerciale récente et a été modernisé. Son chiffre d'affaires a grimpé de 50% depuis. 22 nouveaux magasins ont ainsi été ouverts ou réactualisés courant 2016, et une trentaine d'autres devraient suivre chaque année. "Notre ambition est d'assurer le maillage du territoire tout en fournissant une continuité des services du site Internet. Nous sommes résolument orientés clients. Notre stratégie passe aussi par la formation des équipes au bon sens et à l'autonomie, et par la collaboration avec les clients pour améliorer nos process et créer de nouveaux produits" explique le CEO.