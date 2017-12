1 / 8

Près de 8 millions de Français comptent dépenser en moyenne 118 euros au moment du Black Friday, selon la dernière étude Kantar TNS pour eBay. Cela va sans dire que le site de l'e-tailer doit répondre très vite aux nombreuses sollicitations et se préparer face à l'afflux de visiteurs... Sur desktop, à date, selon Dareboost, c'est La Redoute qui figure en tête du classement des performances de site marchand. À son avantage: l'expérience utilisateur, qui dépend clairement de la performance technique de son site. C'est vérifié: plus une page met du temps à se charger, plus elle perd de visiteurs.

Par conséquent, il faut être en capacité d'absorber des pics de charge (jusqu'à 6 millions de clients par jour par exemple sur Cdiscount par exemple sur la période de Noël !) sans que cela ne ralentisse le temps de téléchargement des pages.



C'est primordial: une étude de Forrester et d'Akamai montre que 100ms de temps de chargement en plus chez Amazon et c'est 1% de chiffre d'affaires en moins. Autre statistique révélatrice: pour 80% des internautes (étude réalisée par CDNetworks), un site lent constitue un frein à l'achat. Pas plus de 3 secondes de téléchargement! Autant dire que l'expérience utilisateur est un véritable enjeu en e-commerce.