Le projet a été développé par la start-up suédoise Wheelys, spécialisé dans l'offre de café nomade, en collaboration avec l'université Hefei en Chine et est actuellement testé à Shanghai. Il fonctionne à partir d'un moteur électrique, alimenté par des panneaux solaires placés sur le toit - qui abrite également quatre drones, disponibles pour livrer des articles plus importants aux clients proches. Dans l'un des scénarios envisagés, une flotte de drones, liés à la boutique, pourrait même effectuer des livraisons à domicile.

Pourquoi déployer ce type de magasins? Parce que les loyers continueront d'augmenter dans des zones de flux tandis que les marges vont continuer de baisser sur de nombreux produits en raison du développement du e-commerce. Par conséquent, les magasins doivent devenir plus efficaces et plus rentables.

Wheelys espère pouvoir lancer commercialement ce type de supérette en 2018 au prix de 100000 dollars.