Lorsque le premier centre Norauto a ouvert à Lille en 1970, le concept était unique. Avec à la fois un magasin offrant une large gamme de produits et accessoires pour automobile, et un atelier de réparation et d'entretien toutes marques, son fondateur Éric Derville pouvait-il s'attendre à un tel succès? Quarante-sept ans plus tard, Norauto, marque phare du groupe Mobivia, représente à elle seule 8500 collaborateurs directs, 385 centres Norauto répartis sur l'ensemble du territoire hexagonal et plus de 500 dans le monde. La couverture internationale de Norauto s'étend sur huit pays: France, Espagne, Pologne, Italie, Roumanie, Portugal, Russie et Argentine. Revendiquant un CA de 2,8 milliards d'euros, Norauto est également un modèle d'omnicanalité. "Nous considérons chez Norauto, indique Saïda Gallouj, directrice e-commerce de l'enseigne, que l'omnicanalité n'est ni une question ni un sujet. Le client décide d'utiliser le canal de son choix, il est de notre responsabilité d'être présent au bon endroit, au bon moment."