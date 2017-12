1 / 8

Dix mois après le lancement sur internet de ZaoZuo, le label de meubles design chinois inaugure son premier flagship store en Chine, dans la capitale. Le concept: un magasin blanc très épuré, type concept-store, découpé en trois univers et qui utilise des grilles, du sol au plafond, pour présenter ses produits. Ce qui optimise l'espace et permet de proposer un plus grand nombre d'articles sur la surface de vente.



Son fondateur Shu Wei,(qui signifie "design et production" en chinois) cible la génération Y chinoise avec une collection de meubles et d'accessoires au design pointu. Déjà très tendance, la marque planifie des lancements prochains sur les marchés américains et européens. Une marque à suivre.