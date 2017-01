1 / 4

Oublier les collections automne-hiver et printemps-été ! Chez M.Gemi, une marque de chaussures et d'accessoires italiens de luxe "accessible" lancé en 2015, le lancement d'une nouvelle collection a lieu chaque lundi en petite quantité. À l'origine pure-player, la seule et unique boutique new-yorkaise, ouverte en septembre 2016 à Soho, se considère comme un laboratoire de la marque qui a pour mission d'accroître l'engagement des acheteurs en générant plus de ventes en ligne.

Autre avantage, en jouant sur l'exclusivité, les clients reviennnent plus régulièrement en point de vente. "Notre boutique est l'avenir du commerce de détail. Elle a pour objectif d'être une expérience engageante, différenciée et globale pour les acheteurs, pas uniquement un endroit pour acheter des chaussures, explique Fatima Cardoso-Monahan, responsable du point de vente. La boutique ne représente que 15% du chiffre d'affaires de la marque."



La boutique a été créé dans l'objectif premier d'accompagner et d'aider les clients en leur délivrant par exemple des conseils de style, et en leur offrant la possibilité de créer des chaussures personnalisées sur tablette. La boutique possède ainsi un bar afin de proposer gratuitement boissons et friandises aux clients.



Autre spécificité, pas de caisses mais un paiement qui s'effectue sur tablette. Et les produits sont directement livrés à domicile- entre un à trois jours après l'achat - et de quelques semaines pour les chaussures personnalisées.