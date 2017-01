1 / 5

4 200 mètres carrés, quatre étages, le nouveau flagship d'Adidas, inauguré en décembre dernier, sur la 5e Avenue de Manhattan est le deuxième plus grand magasin au monde de l'équipementier sportif, après Shanghai et le 13e magasin new-yorkais. Le magasin propose aux clients toutes les innovations de la marque. Inspiré des stades des universités américaines, vous retrouvez à l'intérieur les gradins des lieux sportifs où vous avez la possibilité de vous prendre en photo devant un écran télévisé mais aussi de regarder un match. Les caisses ont été conçues sur le concept des billetteries sportives et les cabines d'essayage sont sous forme de vestiaires, quant aux escaliers vous avez l'impression de vous retrouver dans les tunnels d'entrée des stades sportifs.

Le flagship possède également un bar à jus, un service de conciergerie avec la possibilité de se faire livrer dans les hôtels de New York. De plus, le magasin propose des recommandations personnalisées pour la pratique du fitness. Le magasin new-yorkais offre ainsi la possibilité de tester des produits notamment les baskets pour obtenir la paire de chaussures adaptée à ses pieds grâce à des capteurs qui analysent la foulée, le maintien des chaussures... Des appareils sportifs comme des tapis de course sont ainsi à la disposition des clients.



Les clients peuvent par ailleurs personnaliser leurs sneakers sur la plateforme miadidas avec la possibilité de choisir la couleur, les matériaux, etc. Un étage, le deuxième, est dédié spécialement aux femmes avec notamment la présence de tablettes pour sélectionner la bonne taille de leurs articles.