Le digital pour mieux m'orienter, faciliter ma recherche

Vous êtes dans un centre commercial? Vous cherchez un produit, une enseigne ou un service en particulier? L'appli mobile de Satisfi Labs vous propose de poser votre question... et y répond en temps réel comme le ferait une hôtesse.

"Dis moi où trouver l'Apple Store", "Combien coûte la montre Swatch", "je veux acheter des billets pour le spectacle X", etc. La réponse apportée est bien plus précise qu'un chatbot standard car - m'explique-t-on - l'analyse porte sur la phrase entière, et non sur le mot. Le dialogue est bien suivi.

En soi, la solution du chatbot n'est pas nouvelle. Ici, sa performance est renforcée pour aller bien au-delà des réponses actuelles apportées par les chatsbots traditionnels. Une solution présentée par la société Satisfi Labs.

Nathalie Innocenti, dirigeante de Mission Capital Clients, est experte de l'expérience client en cross-canal. Elle axe ses recherches sur les innovations digitales qu'elle juge prometteuses pour les parcours clients de demain.