JDA a présenté lors du Big Retail's Show sa dernière solution "Digital Control Tower". Celle-ci permet aux retailers d'obtenir une vision complète de sa supply chain (points de vente, centres de distribution, usines, etc.) de bout en bout sur toutes les étapes de la planification de la chaîne d'approvisionnement et de détecter les noeuds statiques de la chaîne de distribution en temps réel.



Utilisant la technologie blockchain, la plateforme est capable de retracer et de déterminer où se situe le problème -et ce jusqu'à la fabrication- notamment en cas de produit défectueux ou de produit contaminé. Digital Control Tower envoie alors des alertes et propose aux retailers différents scénarios pour agir très rapidement. Autres fonctionnalités de Digital Control Tower, lasolution offre la possibilité d'injecter des données météorologiques mais aussi sur le système de transports ou les stocks, ainsi que des informations captées à travers les réseaux sociaux...