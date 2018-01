1 / 4

Après une première boutique Amazon Book à New York en mai dernier, Amazon a ouvert la deuxième en août au Columbus Circle, au coeur de Manhattan. D'une superficie de 400 mètres carrés, Amazon reprend la même recette qui fait son succès dans le secteur de la librairie aux États-Unis en ne choisissant que des livres qui ont obtenu des avis entre 4 et 5 étoiles des clients ou des best-sellers.



Le nouveau point de vente propose environ 3 000 titres, les livres sont divisés en sections entre ce qui est populaire et ce qui est lu le plus rapidement sur sa tablette Kindle. Les bouquins sont affichés sur des étagères dans des groupes qui sont souvent recommandés ensemble en ligne. Chaque étiquette fournit les mêmes informations : un avis client, le nombre total de critiques obtenus sur Amazon.com et le nombre d'étoiles sont affichés, sous chaque livre sur l'étagère.

Le merchandising dans le magasin est quant à lui différents des autres librairies, ici chaque couverture de livre est posée à plat. Autre originalité, aucun prix n'est affiché, il faut pour cela soit retourner le bouquin ou scanner l'étiquette sur l'une des tablettes mises à disposition des clients.



Le digital est toujours bien là, la boutique incite fortement les clients à rejoindre son programme de fidélisation Amazon Prime en offrant aux détenteurs de celle-ci une réduction de 26% en moyenne sur les livres.



Enfin l'application de la data permet de proposer aux lecteurs par exemple une sélection de livres locaux : les plus lus, les auteurs de la région, etc.