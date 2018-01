1 / 4

À l'origine The RealReal est un site de dépôt-vente de produits de luxe lancé en 2011 à San Francisco, concurrent direct du site français e-commerce Videdressing.com aux USA, et qui a levé plus de 173 millions de dollars depuis ses débuts. Le site prend une commission d'environ 30% sur une vente.

En décembre 2016, le pure player fait une première incursion dans le physique avec l'ouverture d'un pop up store à Manhattan. En deux semaines, The RealReal réalise 2 millions de dollars. Le dépôt-vente de luxe ouvre par la suite son premier magasin physique d'une superficie de 600 mètres carrés en novembre dernier à New York pour "proposer des interactions encore plus importantes avec ses clients", explique le dirigeant du magasin. Situé dans le quartier de Soho, la boutique vend des articles de luxe, mode masculine et féminine, des bijoux, des montres, des articles d'ameublement, des décorations et des objets d'art. Le magasin propose chaque jour 400 nouveaux articles toutes catégories et recense 6 000 références. Le lien entre le site e-commerce et la boutique se fait par le biais de Ipad à disposition des clients qui peuvent ainsi commander ou venir chercher un article vu en ligne. Tous les articles exposés dans le magasin sont simultanément disponibles en ligne.

Point fort de l'enseigne, des spécialistes dans l'authentification des produits de luxe sont présents pour discuter directement avec les acheteurs et les vendeurs. Chaque article est d'abord authentifié avant d'être proposé à la vente. Des ateliers d'experts sont également organisés deux fois par jour pour fournir des informations en matière de style, de design et de tendances actuelles. Des rendez-vous peuvent être pris sur place pour évaluer gratuitement ou pour déposer des articles. Le magasin propose des services de réparation, de modification et d'authentification des articles.

Originalité du magasin, celui-ci possède un mur de 35 mètres carrés avec 13 placards cachés contenant du prêt-à-porter, des chaussures et des sacs à main pour femmes confectionnés et un autre mur assez impressionnant est dédié aux sacs à main de la marque Hermès du modèle Birkin. Le niveau inférieur comporte quant à lui des vêtements pour hommes, une bibliothèque et un coin salon.