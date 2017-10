1 / 8

Le leader mondial des étiquettes intelligentes -14000 magasins équipés à travers le monde- s'est doté d'un stand à la hauteur de son statut, en noir et blanc, couleurs de son logo, pour souligner le côté premium de son offre et de ses services. Le stand est divisé en deux parties: la première est consacrée à l'efficacité en magasin avec notamment de nombreuses solutions pour automatiser les tâches répétitives sans valeur ajoutée des vendeurs et la seconde partie est dédiée à l'expérience client.



Deux nouveautés sont mises en avant à l'occasion de la Paris Retail Week: la publicité sur les étiquettes intelligentes avec la marque Braun, premier client de cette nouvelle solution et la détection automatique des ruptures de stock par le biais d'un écran connecté "Automated Shelf Monitoring", tout juste lancé.

