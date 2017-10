1 / 5

La boutique Polette.com affiche la couleur - et une seule : du blanc pour les murs et les étagères de son espace de ventes aux allures industrielles. 1 200 paires de lunettes sont présentées dans le showroom et renouvelées constamment. L'originalité : un classement des collections par thèmes - bois, métal, classique, vintage, tendance, e-polette ou, encore, solaires.